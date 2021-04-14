Özgürlük Mahallesinde 9,5 dönümlük parkın çalışmaları son hız sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, Özgürlük Mahallesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait 12 dönümlük arazi üzerinde yapımına başladığı ve bittiğinde toplam 9,5 dönüme sahip olacak park ve yeşil alanın inşa çalışmaları hızla sürüyor. Akdeniz Belediyesinin, TCDD'den kiraladığı devasa alanda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katkı ve desteğiyle yeni bir park ve yeşil alan yükseliyor.

Küçük çocuklar, parkın inşa çalışmalarının bitmesini beklemedi

Akdeniz Belediyesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyelerine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa sürdürülen çalışmalar kapsamında, park alanına birçok kamelya ve bank yerleştirildi. Alanda ağaçlandırma, bitki ve çimlendirme seferberliği hızlanırken, parka aydınlatma direkleri de konulmaya başlandı.

Özgürlük Mahallesinde, inşası hızla devam eden yeni parka, çocuklar için bir takım oyun grupları da yerleştirilirken, çalışmaları sevinç içinde izleyen ve bitmesini sabırsızlıkla bekleyen mahalleli küçükler, inşa çalışmaları sürerken, alana yerleştirilen kaydırakları kullanarak gönüllerince eğlenmeye başladı.

“Parkın yapımı, yıl sonuna dek tamamlanacak”

Özgürlük Mahallesinde, TCDD'ye ait alanda 12 dönümlük bir araziyi kiraladıklarını hatırlatan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in bize bir sözü vardı. Kendisi, bizleri ziyaretinde araziyi yerinde gördü ve park yapımı için destek vereceğini ifade etti. İki belediyemize ait ekipler, 9,5 dönüm üzerine yeni bir parkın inşa çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özgürlük Mahallesinde yaşayan kadınlar, gençler ve çocuklarımızın çeşitli sportif aktiviteler yapabilecekleri, bisiklet sürebilecekleri güzel bir alan olacak. Parkta, insanlarımızın, çay ve kahvelerini içip sohbet edebilecekleri mekanlar da yer alacak. Spor da yapılabilecek parkımızı yıl sonuna dek halkımıza ve ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.