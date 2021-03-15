Özgürlük Mahallesine 9 bin metrekare park yapılacak

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmanın yanı sıra, park sayısını yükseltmek amacıyla da projeler geliştiriliyor. Akdeniz'e birçok park kazandıran, mevcut parkların tamamını elden geçirip yenileyen Akdeniz Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle bu kez Özgürlük Mahallesine devasa bir park ve yeşil alan kazandırıyor.

Başkan Gültak, park yapılacak arazide incelemelerde bulundu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, hafta sonu mahalleyi ziyaret ederek, parkın yapılacağı alanda ve mahallede incelemelerde bulundu. Ziyarete, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve Özgürlük Mahalle Muhtarı Ömer Erguvan da katıldı. Ziyarette Başkan Gültak, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorunlarını ve görüşlerini dinledi.

“Özgürlük Mahallemiz, çok güzel bir park kazanacak”

Başkan Gültak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından Özgürlük Mahallesine kazandırılacak olan 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan parkın içerisinde, mini futbol ve basketbol sahaları, fitness aletleri, oyun grupları, kamelyalar, mescit ve lavaboların yer alacağı bilgisini verdi. Gültak, Özgürlük Mahallesine yapılan ilk taziye evinin olduğu bölgede, Devlet Demiryollarına (DDY) ait araziyi kiraladıklarını hatırlatarak, “Özgürlük Mahallemize güzel ve büyük bir park kazandıracağız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, bizleri ziyaretinde araziyi de yerinde görmüş ve bize söz vermişti. Parkımızda, vatandaşlarımızın çay, kahve içip sohbet edebileceği; çocuklar ve gençlerimizin bisiklet sürebileceği alanlar olacak. Modern, fonksiyonel, spor yapılabilecek parkımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bu parkı ilçemize ve vatandaşlarımıza kazandıran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, buradan selamlarımı iletiyor, Akdeniz sakinleri adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.