Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Özlem Şencan, istifa etti.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp bünyesinde bugüne kadar birçok kategoride görev yapan antrenör Özlem Şencan'ın, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada Şencan'a bugüne kadar kulübe vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamında başarılar dilendi.

Ligde 6 maça çıkan Mersin Büyükşehir Belediyespor bu maçların 3'ü kazanırken, 3'ünü de kaybetti.