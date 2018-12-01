İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özlem Şencan istifa etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Özlem Şencan, istifa etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Özlem Şencan, istifa etti.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp bünyesinde bugüne kadar birçok kategoride görev yapan antrenör Özlem Şencan'ın, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada Şencan'a bugüne kadar kulübe vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamında başarılar dilendi.


Ligde 6 maça çıkan Mersin Büyükşehir Belediyespor bu maçların 3'ü kazanırken, 3'ünü de kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.