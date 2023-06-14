Özyiğit: "2 bin 831 öğrencimize 5 milyon 40 bin TL'lik destekte bulunduk”

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için yaptığı 2022-2023 yılı dönemini kapsayan eğitim yardımının ikinci ödemesini hesaplara yatırdı.

Yenişehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Yenişehirli öğrencilere nakdi destek sağlayarak eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi ile Mersin'e gelen üniversitelilere barınma hizmeti sunan Yenişehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencileri de yalnız bırakmıyor.

Yenişehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemi için belirlenen lisans öğrencilerine 3000 TL, ön lisans öğrencilerine ise 1500 TL'lik eğitim yardımlarının ikinci ödemesini hesaplara yatırdı. Eğitim yardımına başvuran lisans öğrencilerine ikinci ödeme olan 1500TL, ön lisans öğrencilerine ise 750 TL yatırıldı. Devlet üniversiteleri ile Türkiye veya KKTC'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen Yenişehirli 760 lisans ve 137 ön lisans öğrencisi eğitim yardımından yararlandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bugüne kadar 2 bin 831 öğrencimize 5 milyon 40 bin TL'lik nakdi eğitim desteğinde bulunduk” dedi.