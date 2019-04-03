Özyiğit mazbatasını aldı

Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den Yenişehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özyiğit, mazbatasını alarak görevine başladı.

Bugün öğle saatlerinde bir grup partili ve meclis üyeleriyle birlikte Mersin Adliyesi'ndeki seçim kuruluna gelen Özyiğit, mazbatasını Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanı Selçuk Zöhre'den aldı. Ardından Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, il yöneticileri ve partililerle birlikte Cumhuriyet Alanına geçen Özyiğit, burada Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra belediye binasına geçti.

Yenişehir Belediye binası önündeki kalabalığa hitap eden Özyiğit, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Yenişehir'i önce sağlıklı bireylerin yaşadığı bir kent yapacaklarının altını çizen Özyiğit, kırından-denizine bisiklet kullanılabilen, semt pazarlarında, spor alanlarında birlikte spor yapılabilecek bir kenti hep birlikte kuracaklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin bireysel, akademik gelişimlerine tam destek veren bir kent olacak yeni Yenişehir. Sınava hazırlanan lise öğrencisi, dersine çalışan üniversite öğrencisi ya da uzun zamandır hayal ettiği hobiyi yapmak isteyen de ev ekonomisine katkı sunmak isteyen ev kadını da fikrini denemek için altyapı ihtiyacı olan iş insanı, girişimci ihtiyaç duyduğu ortamı ve desteği yeni Yenişehir'de bulabilecek. Aynı zamanda festivaller ve yöre şenlikleriyle Yenişehirli olmanın ayrıcalığını keşfedeceğiz. Kooperatiflerle, sosyal yardımlarla, yaşadığımız ekonomik krize hep birlikte göğüs gereceğiz. Sadece bu imkanlardan faydalanmak için kentimize taşınan yeni hemşehrilerimize, bu dayanışmayı nasıl inşa ettiğimizi incelemeye gelenlere, hep birlikte 'hoş geldin' diyeceğiz. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bu tecrübelerin gururunu ömrümüz boyunca yaşayacağız” diye konuştu.

Demokratik bir belediye yönetiminin mümkün olduğunu herkese göstereceklerini kaydeden Özdemir, "Çünkü ben tek başıma bir mucize ortaya çıkarmak için başkan olmadım. Ben sizin hislerinize, tercihlerinize ve taleplerinize tercüman olmak için buradayım. O nedenle ne yapacaksak beraber yapacağız. Seçimlerde gösterdiğiniz teveccühün, verdiğiniz desteğin önümüzdeki 5 yıllık sürede büyüyerek devam edeceğine olan inancım tamdır. Yolumuz, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, makam odasına geçti. Özyiğit, belediyenin sembolik anahtarını başkanlığa vekalet eden Gülcan Kış'tan teslim aldı ve tebrikleri kabul etti.