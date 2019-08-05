Özyiğit: "Stat arazisini bize verin kent meydanı yapalım"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 'Millet Bahçesi' olarak planlanan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisini yeşil alan ve kent meydanı yapmak istediklerini belirterek, "Arazide artık yaban otları bitti, kirli bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Onun için çağrıda bulunuyoruz; bu araziyi bize verin, biz yeşil alan yapalım, ışıklandıralım, millet bahçesi projesi hayata geçene kadar bu şekilde kullanalım" dedi.

Yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde incelemelerde bulunan Özyiğit, stadın arazisinin kullanımıyla ilgili olarak yazı yazdıklarını belirterek, "O araziye bir bina yapılmaması gerektiğini söyledik. 'Araziyi bize verin yeşillendirelim, ışıklandıralım' dedik. Bize gelen yanıtta 'O arazi için planımızı yaptık, programa aldık' deniliyor. 'Programa alındı' denilmesi elbette memnuniyet verici ama ne zaman yapılacağı, ne yapılacağı konusunda bir kesinlik yok. Umarız ki programa alınan proje bir daha ertelenmez. Biz de konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Millet Bahçesi yapılana kadar bize verin"

Yıkılan stadyum arazisinde kirli bir görüntü ortaya çıkmaya başladığını öne süren Özyiğit, "Çöküntü bölgesi olması sebebiyle güvenlik sorunu da oluşmaya başladı. Şehrin orta yerindeki bu görüntü Mersin'e yakışmıyor. Bu görüntünün bir an evvel ortadan kaldırılması, bu arazinin bir an evvel halkın kullanabileceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Onun için biz ısrarla çağrıda bulunuyoruz. Bu araziyi bize verin, biz de Yenişehir Belediyesi olarak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in koordinesinde burayı yeşil alan yapalım, ışıklandıralım, Millet Bahçesi projesi hayata geçene kadar bu şekilde düzenleyelim" diye konuştu.

Yenişehir için en önemli hedeflerinden birinin de bir kent meydanı oluşturmak olduğunu belirten Özyiğit, "Mersin'in en dinamik ilçesi Yenişehir. Okulların olduğu, üniversitelerin olduğu, alışverişin, sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun olduğu bir ilçe. Böyle bir ilçenin bir kent meydanına ihtiyacı var. İnsanlarımız alışveriş merkezlerine sıkıştırılmış. İnsanları AVM'lerden kurtarmamız lazım. Çevresinde sosyal faaliyet alanlarının olduğu, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılabildiği, oturma, yeme içme alanlarının olduğu bir kent meydanı hayal ediyoruz. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisi bunun için en uygun alan" şeklinde konuştu.

"Müftü Deresi için bütünlüklü bir proje yapılmalı"

Özyiğit, yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı arazinin doğusunda kalan Müftü Deresinin kıyısındaki yürüyüş yolunu temizlediklerini, düzenlediklerini ve aydınlatma sorununu çözeceklerini de söyledi. Stat arazinin akıbetinin belli olmasını beklemeden yürüyüş yoluyla ilgili çalışmaları yaptıklarını belirten Özyiğit, "Müftü Deresi kenarındaki yolu insanlarımızın rahatça yürüyüş yapabileceği çağdaş bir mekan haline getirmek için adım attık. Burayı aydınlatacağız, düzenleyeceğiz, daha güvenli hale getireceğiz. Müftü Deresinin bir kıyısının bir kısmı Akdeniz Belediyesi sorumluluğunda, bir kısmı Torroslar Belediyesi sorumluluğunda bir kısmı da bizim sorumluluğumuzda. Bu nedenle dereyle ilgili projelerin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in koordinesinde, bütünlük içinde yapılması gerekir. Mersin burada yapılacak bütünlüklü bir proje ile çok önemli bir mekan kazanır" dedi.