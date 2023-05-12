Özyiğit'ten annelere lavanta hediyesi

Özyiğit, Güvenevler Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi. Kadınlara lavanta hediye eden Başkan Özyiğit, 14 Mayıs Anneler Günü'nü kutladı. “Sevgi, özveri ve fedakarlıkla bizi büyüten, güçlü ve ilham verici annelerimiz. Onlar, bizim ilk öğretmenlerimiz, sıkı sıkıya tutunduğumuz umut ışıklarımız. Annelerimiz güçlü, fedakar ve sevgi dolu varlığıyla, geleceğimizi şekillendiriyor” ifadelerini kullanan Özyiğit, anneleri işaret ederek “Yenişehir'de bahar sizinle bir başka güzel olacak” dedi.