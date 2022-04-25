Palm City'de '100 bin gülücük' heyecanı yaşandı

Mersin'in kurtuluşunun 100. yılında 100 bin çocuğa ulaşma hedefiyle hayata geçirilen '100 bin gülücük' adlı sosyal sorumluluk projesi, Sayapark ve Palm City Alışveriş Merkezlerinde büyük bir coşkuyla başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda start verilen proje çerçevesinde her iki AVM'de gerçekleştirilen birbirinden keyifli etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Gezici bando konseriyle başlayan etkinlikler, çocukların sevdiği 'marmelatlı maceralar', 'kukla show', 'müzikli masal anlatımı' ve çocukların hediyeler kazandığı yarışmalı 'maskot' gösterileriyle devam etti.

Mersin'de dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların oyuncak ve kitap ihtiyaçlarını karşılamak için etkinlik alanında oluşturulan kitap ve oyuncak paylaşım kumbaraları ve '100 bin gülücük' tanıtım standına AVM misafirleri yoğun ilgi gösterdi. Paylaşım kumbaraları, 17 Haziran tarihine kadar Sayapark ve Palm City'de kitap ve oyuncak desteği almaya devam edecek.