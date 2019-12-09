Palmiye kırmızı böceği ile mücadele sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, palmiye türü ağaçlarda önemli zararlara neden olan palmiye kırmızı böceği ile mücadele konusunda ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği içerisinde yürütülen palmiye kırmızı böceğiyle mücadele programı kapsamında, Silifke'deki 44 hurma ağacı, böceğin zararlarını önlemek amacıyla imha edildi.

Silifke'de iki gün süren çalışmalar sonucunda, Arkum, Kapızlı, Susanoğlu Mahallelerinde 27, Yeşilovacık Mahallesinde ise 17 olmak üzere toplam 44 hurma ağacının imha işlemleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirildi. Kökünden sökülen ağaçlar, içerisine kireç dökülen çukurlara gömüldü. Bu sayede böceklerin diğer ağaçlara yayılması önlenmiş oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, palmiye ağacının özsuyu ile beslenerek kurumasına neden olan böceklerin, girdiği ağacı zaman içerisinde öldürdüğü bildirildi.