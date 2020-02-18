Palmiye kırmızı böceği ile ortak mücadele toplantısı düzenlenecek

Kentin ilgili tüm paydaşlarının bir araya geleceği toplantıda, palmiye ağaçlarına zarar veren palmiye kırmızı böceği ile etkin mücadele yöntemleri konuşulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 13.30'da Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek olan ve 100'ün üzerinde katılımcının yer alacağı toplantıda, palmiye kırmızı böceği ile eş zamanlı ve etkin mücadele programı hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplantıya, Mersin Valiliği başta olmak üzere üniversite, kaymakamlık, ilçe belediyeleri, il müdürlüğü, vakıf, oda ve dernek, zirai ilaç firmaları temsilcilerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana'dan ilgili birimlerin de davet edildiği belirtildi.

Uzmanlar tarafından seminer verilecek

Palmiye kırmızı böceği ile mücadelede bütün paydaşların desteklerini almak, uygun mücadele yöntemleriyle çalışmaları başlatmak amacıyla düzenlenen toplantıda, eğitim semineri ve mevcut durum değerlendirmesi yapılacak.

Toplantıda, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Deda Büyüköztürk ile Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Palmiye Kırmızı Böceği Mücadelesi Proje Koordinatörü Dr. Okan Özgür'ün konuşmacı olarak yer alacağı eğitim semineri düzenlenecek.

Palmiye kırmızı böceği ile eş zamanlı ve etkin mücadele yöntemleri ile diğer paydaşlar olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, ilçe tarım müdürlüklerinin de desteğiyle önümüzdeki bir yıllık periyotta bu mücadeleyi başarıyla tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin, Mersin'de yetişen palmiyeleri bu zararlılardan kurtarmayı amaçladığı bildirildi.