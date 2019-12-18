Pamuğun geleceği

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi'nin (ICAC) Avustralya'da yapılan 78. Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden heyette yer alan Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan, pamuk üretiminin geleceği açısından küresel mega eğilimlerin belirlendiğini bildirdi. Doğan, “Pamuğun geleceğine iklim değişikliği, jeopolitik gerçekler ve tüketici tercihleri yön verecek. Bu eğilimleri ele alabilmek için değişim ve sürekli yenilik gerekecek” dedi.

ATHİB Başkanı Fatih Doğan, Avustralya'nın Brisbane şehrinde “Küresel Liderlik: Pamuğun Sınırlarını Zorlama” ana temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Pamuk İstişare Kurulu 78. Genel Kurulu'na 23 üye ülke, 5 uluslararası organizasyon ile üye olmayan 5 ülke temsilcileri olmak üzere toplam 307 kişinin katıldığını, Türkiye'yi Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'in başkanlığındaki heyetin temsil ettiğini belirtti.

Pamuk her yönüyle değerlendirildi

1939'da kurulan Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi'nin pamuk ve tekstil paydaşlarına tanıtım, bilgi paylaşımı, yenilikçilik ve ortaklık hizmeti sağladığını, uluslararası tartışma platformu oluşturduğunu kaydeden Başkan Doğan, Avustralya'daki Genel Kurul'da pamuk üretiminde küresel zorluklar, iklim değişikliği, su kullanımı, sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve sentetik lifler konularının değerlendirildiğini söyledi. Doğan, toplantıda ayrıca pamuk üretiminin geleceğine yönelik global mega trendler, pamuk izlenebilirlik teknolojileri, bitki ıslahı, üretimde verimlilik ve yüksek kaliteyi sağlama, yıkıcı teknolojiler, sanal gerçeklikle pamuk eğitimi, toprak ve bitki sağlığı dijital uygulaması gibi konuları kapsayan oturumlar yapıldığını belirtti.

Değişim ve sürekli yeniliğe ihtiyaç var

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ana hammaddesi olan pamuk üretiminde dünya genelinde 6'ncı, ithalatta 5'inci ülke konumunda olduğunu, yıllık 750-950 bin ton aralığındaki pamuk üretiminin ihtiyacı karşılayabilmesi için 1,5 milyon tona çıkarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Doğan, “Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi Genel Kurulu'nda alınan kararlar Türkiye'nin pamuk tarımındaki politikasını, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Bu toplantıda pamuk sektörünün geleceği açısından önemli olan mega eğilimler belirlendi. Tarımı, bilhassa iklim değişikliğini, jeopolitik gerçekleri ve tüketici tercihlerini şekillendiren bu eğilimleri ele alabilmek için değişim ve sürekli yenilik gerekecek. Zorluklar, yoğun araştırma gerektiren fırsatlar olduğu kadar tüketici anlayışı ve sorumluluğu olarak görülmelidir” diye konuştu.

Tüketici, pamukta izlenebilirlik istiyor

Genel kurulda pamukta izlenebilirlik teknolojilerinin öne çıkan bir başka konu olduğunu dile getiren Doğan, şunları söyledi: “Katılımcılar, tüketicilerin artan şekilde ürünlerin menşei ve geçmişi hakkında bilgi talep ederek perakendecilere şeffaflık temini konusunda baskı yaptıkları üzerinde durdular. İzlenebilirlik teknolojileriyle elyaf kalitesinin gerçekliğinin belirlenmesi, elyafın menşeinin ortaya çıkarabilmesi, elyafın saflık miktarının ölçülebilmesi ve elyaftan kumaşa kadar uzanan işlenme yolunun izlenebilmesi bekleniyor. Genel Kurul, hükümetlerin izlenebilirliği düzenleme konusunda etkin rol alması gerektiği, biyogüvenliğin ve tüketicilerin tam olarak bilgilendirilmesinin önemini not etmiştir” dedi.