Pamuk, çalışmaları denetledi

Akdeniz Belediyesi, asfalt ve kaldırım eksiği olan bölgelerde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler eliyle bir yandan mahallelerin çehresini değiştirirken, öte yandan kentte son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle çöken veya zarar gören sokaklarda da yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, hizmet anlamında ilçede el değmedik bölge bırakmadıklarını, muhtarlar ve vatandaşların taleplerinin yanı sıra, teknik ekiplerin saha incelemeleri sonucunda mahallelerde tespit edilen eksiklerin büyük oranda tamamlandığını söyledi.

“Günü kurtarmanın değil, kaliteli ve uzun ömürlü hizmetin derdindeyiz”

Bekirde, Dikilitaş, Civanyaylağı ve Karaduvar mahallelerini ziyaret eden Pamuk, burada girdiği kahvehanelerde vatandaşlarla çay içip sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi. Ortaya konulan hizmet ve çalışmaları nedeniyle belediyenin teknik ekiplerine teşekkür eden Pamuk, "Günü kurtaran değil, kaliteli ve çok uzun ömürlü bir asfalt kaplama hizmeti için ekip arkadaşlarımız çok yoğun bir mesai harcıyorlar. Geçmişte hizmet anlamında ihmal edilen mahallelerimize, gerçekten sağlam, kaliteli ve standart kalınlık ve yüksekliğe sahip asfalt dökülüp iş makineleri yardımıyla gerektiği kadar sıkıştırılıyor. Nitekim döktüğümüz asfalttan alınan karot örneklerinin analizi, ekiplerimizin yaptığı işin kalitesini ve ne kadar uzun ömürlü olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Pamuk, Dikilitaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Taziye Evi ve Karaduvar Mahallesi Kültür Merkezi binası inşaatlarına da geçerek, çalışmaların ne aşamada olduğu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret ettiği mahallelerde dile getirilen park taleplerini de dikkate alacaklarını belirten Pamuk, küçük çocukları da unutmadı, hediye ettiği çeşitli oyuncaklarla onları sevindirdi.