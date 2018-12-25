Pamuk: "Hizmet götürmedik mahalle bırakmayacağız"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ilçede bulunan mahallelerin alt yapı eksikliklerini tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, "Akdeniz'de el değmedik sokak, hizmet görmedik mahalle bırakmayacağız" dedi.

Akdeniz Belediyesi, kentte yağmurların durmasıyla birlikte ilçenin farklı mahallelerinde asfalt kaplama, kaldırım, karo ve kilitli parke taşı serimi, arazi yollarında yenileme ve onarım çalışmalarına tekrar başladı. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dikilitaş Mahallesi'nin sokaklarında asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Civanyaylağı, Bekirde, Nusratiye, Hal ve Evren mahallelerinde de asfaltlama çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden ekipler, hizmet ve çalışmalar sonunda 6 mahalleye toplamda 30 bin ton asfalt döküleceğini bildirdi.

"El değmedik sokak bırakmayacağız"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Bütün çaba ve mücadelemiz, mahallelerimizin altyapı eksikliklerini tamamlamak ve vatandaşlarımızın belediyecilik hizmetleri anlamında yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak içindir. Çünkü göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmak, talep ve şikayetlerini çözmek, görev ve sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmek için çalışacağımıza söz verdik. Bu amaçla, Akdeniz sakinlerinin yaşamını güzelleştirip kolaylaştırmanın, ihtiyaç duydukları hizmet ve çalışmaları hakkaniyetli, eksiksiz ve zamanında ulaştırmanın yoğun gayreti içindeyiz" dedi.