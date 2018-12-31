Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı çalışmaları sürüyor

kısım içmesuyu isale hattı yapımında çalışmalarını sürdürüyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların şikayetlerini ortadan kaldırmak ve halka en sağlıklı içmesuyunu en kaliteli şekilde sunabilmek amacıyla Mersin genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde alt yapıya yönelik birçok çalışma başlatarak vatandaşların taleplerini tek tek karşılamaya çalışan MESKİ, Mersin'nin alt yapı sorununa kalıcı çözümler üretmek için başlatmış olduğu grup içmesuyu projelerini hayata geçiriyor. Belen içmesuyu kaynağından içmesuyu getirmek için hazırlanan projenin yaklaşık 2 milyon 595 bin liraya mal olacağını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 2. kısım içmesuyu isale hattı ve terfi hattı çalışmaları ile Çakırlı, Cinköy ve Ulaş mahallelelerinin içmesuyu sorununa son verdik. Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı inşaatı ile de Ulaş mahallesinden, İbrişim, Karadirlik, Sucular, Kösebalcı mahallelerine içmesuyu getirecek olan hattın yapımına başlanılmış olup çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelerinin içmesuyu sorunu ortadan kalkacaktır" dedi.

Proje kapsamında, muhtelif çaplarda 19 bin metre içmesuyu isale hattı döşeneceğini kaydeden Kocamaz, “Bu projenin 2019 yılı Haziran ayında tamamlanması öngörülmektedir. Çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Bu bölgelerde yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.