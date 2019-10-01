Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı çalışmaları tamamlandı

kısım İçmesuyu isale hattı yapımında çalışmalarını tamamlandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların şikayetlerini ortadan kaldırmak ve halka en sağlıklı içmesuyunu en kaliteli şekilde sunabilmek amacıyla Mersin genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde alt yapıya yönelik bir çok çalışma başlatarak vatandaşların taleplerini bir bir karşılayan MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin'in alt yapı sorununa kalıcı çözümler üretmek için başlatmış olduğu grup içmesuyu projelerini bir bir hayata geçiriyor. Belen içmesuyu kaynağından içmesuyu getirmek için hazırlanan proje yaklaşık 2 milyon 250 bin liraya mal oldu. Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 2. kısım içmesuyu isale hattı ve terfi hattı çalışmaları ile Çakırlı, Cinköy ve Ulaş Mahallelelerinin içmesuyu sorununa son verilmişti. Pamuklu-Eshab-ı Kehf grubu 3. kısım içmesuyu isale hattı inşaatı ile de Ulaş Mahallesinden, İbrişim, Karadirlik, Sucular, Kösebalcı mahallelerine içmesuyu getirecek olan çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelerinin içmesuyu sorunu ortadan kalkmış oldu.

Proje kapsamında, muhtelif çaplarda 19 bin 500 metre içmesuyu isale hattı döşendirken, proje 2019 yılı Eylül ayı itibariyle tamamlandı. Projenin tamamlanması ile birlikte Karadirlik, İbrişim, Kösebalcı ve Sucular olmak üzere 4 mahalle daha içmesuyuna kavuştu.