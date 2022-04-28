Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası resmi atışları başladı

Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de dün yapılan antrenmanın ardından bugün resmi atışlarla başlarken, 30 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinden bulunan atış poligonunda 18 ilden 55 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Nevzat Yamaç Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası dün yapılan antrenmanın ardından bugün resmi atışlarla başladı. Yurt dışı milli takım baraj puanlarını geçmek için mücadele eden sporculardan bazıları iki ayrı kategoride ter döktü. 77 starttan 43 tanesinin tabanca 34 tanesinin de tüfek branşlarında olduğu bildirildi. Barajı geçen sporcuların milli takıma dahil edilerek haziran ayında Fransa'da yapılacak olan dünya kupasına gideceği kaydedildi.

Samsun'dan katılan sporculardan Mehmet Aydın, ”Yaşım 55, şu anda milli takım seçmelerine katıldık. İnşallah milli takıma seçilmek için uğraşacağız. Umutsuz bir şey olmaz, mutlaka umutlu olmak lazım. Hedefimiz var, inşallah milli takıma biz de seçilebiliriz” dedi.

18 ilden 55 sporcunun katıldığını belirten Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Teknik Kurul Başkanı Kadir Akgün, ”Bunlardan 77 tane startımız var. Bir sporcu ikinci bir kategoride yarışabiliyor. 77 starttan 43 tanesi tabanca 34 tanesi de tüfek branşlarında. Ayın 30'una kadar devam ediyoruz. Müsabakamızı yapmamızdaki amaç haziran ayında Fransa'da yapılacak olan tüm dallar dünya kupasında yarışacak mevcut sporcularımıza biraz daha sporcu eklemek. Sporcularımızın performansını yerinde görmek. Varsa milli takıma girecek yeni sporcular kazanmak. Aynı zamanda da altyapıya moral motivasyon ve malzeme açısından destek vermek” ifadelerini kullandı.