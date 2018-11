Paraları olmadığı için Irak'tan cenazelerini getirtemiyorlar

Mersin'den Irak'a çalışmak için giden ve geçen hafta Çarşamba günü orada hayatını kaybeden Yusuf Tutkal'ın cenazesini ailesi Türkiye'ye getirtemiyor. 4 bin 500 dolar para verilmesi halinde cenazenin Türkiye'ye gönderilebileceğini öğrenen Tutkal ailesi, devlet büyüklerinden yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce Irak'ın Kerbela şehrine mobilya atölyesinde çalışmak üzere giden Yusuf Tutkal (36), 14 Kasım Çarşamba gecesi uyurken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 15 Kasım sabahı çalışma arkadaşları tarafından fark edilen Yusuf Tutkal'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Dün itibariyle Irak Hükümeti ölüm evrakını tamamlayarak Türk Konsolosluğuna teslim etti. Burada yapılacak otopsinin ardından Tutkal, Türkiye'ye gönderilecek ancak aile cenazeyi getirtemiyor. 4 bin 500 dolar para verilmesi halinde cenazenin Türkiye'ye gönderilebileceğini öğrenen Tutkal ailesi, devlet büyüklerinden yardım bekliyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Tufan Tutkal, kardeşinin son 3 yıldır aralıklarla Irak'a gidip, geldiğini söyledi. Kardeşinin Irak'ta mobilya atölyesinde çalıştığını belirten Tutkal, “Borçları vardı. Zaten ailesine daha iyi bir yaşam sağlayabilmek için oraya gidiyordu. 2 tane kız çocuğu var. Onlar için Irak'a gidiyordu. Zaten çok uzun bir süre kalmayacağım diyordu. Geçen hafta Çarşamba ayın 14'ü gecesinde uykusunda vefat etmiş. Beraber kaldığı Türk arkadaşı sağolsun bulduğu zaman direk polislere haber vermiş. Cinayet masası ekipleriyle, doktorlar gelmiş. Herhangi bir cinayet şüphesi bulamamışlar. Doktorların da ilk incelemesi kalp krizinde uykusunda ölüm olduğu yönünde. Ondan sonra oradan morga kaldırıyorlar ve konsolosluğa bilgi veriyorlar. Bize söylenen Irak Hükümetinin bir belge düzenleyip, konsolosluğa ulaştıracağı yönündeydi. Araya resmi tatiller filan girince evrakı hazırlamaları 8 gün sürdü. Pazar günü orada hafta başıymış. O evrakla birlikte kardeşim Kerbela'dan Bağdat'a getirilecek. Orada Türk Konsolosluğu tarafından otopsisi yapılacak, yıkanıp, kefenlendikten sonra bize gönderilecekti” diye konuştu.

“İstiyoruz ki kardeşimizin bir mezarı olsun”

Oradaki yetkililerden gelen sonraki telefonların kendilerini şaşırttığını kaydeden Tutkal, “Ölümüz zaten bizi yıkmıştı ama fakat sonradan 6 bin dolar bir para istediler. Buna biz inanamadık. Canlı olarak gelmesi 500 dolarken, vefat etmiş halinde 6 bin dolar istenmesi bizi çok üzdü. Konuşmalarımız, girişimlerimiz sonucunda ancak 4 bin 500 dolara kadar düşürebildik. Fakat bu bizim bulabileceğimiz bir miktar değil. Getirilmesi yönünde bazı yerlere de başvuruyoruz ama hiçbir netice alamıyoruz. Konsoloslukla görüşmelerimizde bunu ödeyecek durumumuz yok, bunu ödeyemeyiz dediğimizde o zaman izin verin buraya gömülsün dediler. Buna da asla izin veremeyiz. Eşi, çocukları, biz varız. İstiyoruz ki kardeşimizin bir mezarı olsun orada yanına gidelim. Orada gömülmesine asla izin veremeyiz ama onlar da 4 bin 500 dolardan geri adım atmıyorlar. Bize dedikleri eğer devlet büyüklerinden biri araya girmezse gönderemeyiz dediler” ifadelerini kullandı.

“Devlet büyüklerinden ricamız kardeşimizi bize geri getirsinler”

Yetkililerden yardım isteyen Tutkal, “Biz konsolosluğun çalışma şeklini bilmeyiz. Yurt dışında daha önce ölen bir akrabamız yok. Devlet büyüklerinden ricam eğer yapılabiliyorsa kardeşimizi bize geri getirsinler. Bunun bir bedeli olacaksa da bunu taksit taksit ödemeyi de kabul ederiz. Ancak şu anda biz bu parayı bulamıyoruz. Cenaze orada 10 gündür açıkta bekliyor. Bir an önce cenaze daha da kötü duruma gelmeden buraya gelmesini istiyoruz. Bu parayı Iraklı yetkililer istiyormuş. Biz bunu öderiz ama şu an ödeme gibi bir durumumuz yok. Bir an önce kardeşimin buraya gelmesini istiyoruz. Perşembe günü öğleden sonra kimseyi bulamıyoruz. Cuma, cumartesi günleri resmi tatilleri var. Bize de söylenen bu hafta içerisinde pazar Bağdat'a gelir, pazartesi otopsisi yapılır, kefenlenir, yıkanır size salı gönderilir şeklinde. Salıya kadar bu parayı ödeyemezsek muhtemelen oraya gömecekler. Bunun da olmasını istemiyoruz. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Şu anda çocuklarımla beraber onun cenazesini bekliyoruz"

Eşi Cemile Tutkal ise eşinin Irak'a çalışmaya gittiğini vurgulayarak, “10 gündür eşimin ölümünün şokunu atlatamamışken daha Türkiye'ye getiremiyoruz. Baya sıkıntılıyız. Çocuklarım da halen inanamıyor özellikle küçük kızım. Halen ‘babam Irak'ta, gömmemiz gerekiyor ki ölsün' diyor. Bu yaştaki çocuğa da bunu açıklayamıyoruz. Şu anda çocuklarımla beraber onun cenazesini bekliyoruz. Zaten ölümünün şokunu halen atlatamadık. Baya zor durumdayız. 10 gün oldu halen haber alamadık. Biz burada perişan olduk. Devlet yetkililerinden acil yardım bekliyoruz” dedi.