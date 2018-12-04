Park halindeki minibüs alev alev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kenarında park halindeki servis minibüsü alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde park halinde bulunan servis minibüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracın tamamını saran alevlere, olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.