Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde park halinde bulunan Ş.D'ye ait 33 ER 300 plakalı otomobilin iç kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen araçta maddi hasar oluştu.