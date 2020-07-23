Park ve Bahçeler ekipleri, Erdemli'de refüjleri temizledi

81 kişiden oluşan kadın ve erkek personel, Kocahasanlı Mahallesinden Kızkalesi'ne kadar olan bölgenin refüjünde biriken atıkları ve taşları temizleyerek, otları biçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında D-400 karayolu refüjünde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmada, Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesinden Kızkalesi'ne kadar olan bölgedeki refüjde biriken çeşitli atıklar ve taşlar temizlenerek, uzayan otlar biçildi. Gün boyu 3 kamyon, 2 otobüs, 4 çift kabin transit, 2 çift kabin pick-up, 1 adet çapa motoru ile çalışan 81 kişilik ekip, refüjü peyzaj düzenlemesine uygun hale getirdi. Kumkuyu Yat Limanı Kavşağında da çalışma yapan ekipler, toprağı çiçek dikimine hazırladı.