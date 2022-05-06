İhlas Haber Ajansı

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Parktaki cinayet zanlısı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir parkta çıkan kavgada bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir parkta çıkan kavgada bıçakla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Öğretmenler Mahallesi Mehmetçik Parkı'nda meydana gelen olayda, Serkan Aburşu (18) iddiaya göre daha önce husumetli olduğu P.M. (17) ile parkta karşılaştı. Tartışan gençlerden Serkan Aburşu göğüs ve bacak kısmından bıçaklandı. Çağrılan 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırılan Serkan Aburşu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Polis, P.M. adlı kişiyi suç aleti bıçak ile birlikte saklandığı evde yakaladı.


Daha önceden kasten yaralama olayından kaydı olduğu öğrenilen P.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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