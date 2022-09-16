Parktaki engelli tuvaletinin kapısı çalındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir parkta yer alan engelliler tuvaletinin kapısının çalındığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sorumluluk alanında yer alan ve her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği park ve mesire alanlarındaki tuvaletlere çirkin saldırılar devam ediyor. Bu çerçevede Tarsus Kültür Park içerisindeki tuvaletlere bir kez daha zarar verme ve hırsızlık olayı gerçekleşti. Kent merkezinde yer alan ve her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Kültür Parkta engelliler tuvaletinin kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Ayrıca parkın 3 ayrı noktasında vatandaşın hizmetine sunulan tuvaletlerde farklı tahribatlar yapıldı.

Engelliler tuvaletinin yanı sıra kadınlar tuvaletlerinde bulunan alanda kapı hırsızlığı yapılırken, 12 musluk, 9 adet lavabo bataryası da yerinden sökülüp, aynı şekilde pisuvarlara zarar verildi. Vatandaşların ortak kullanım alanı olan erkekler, kadınlar ve engelliler için ayrı ayrı olarak hizmet veren tuvaletin farklı bölümlerinde bulunan aparatlar da yerinden söküldü.

Tarsus'ta geçtiğimiz aylarda Berdan Baraj bölgesi Devlet Parkı mesire alanında yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tuvaletlere de benzer saldırılar gerçekleştirilmişti.