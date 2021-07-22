'Parola Ayşe Sergiye Katıl' online resim sergisi

Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu ve Sağlık Eko Turizm Derneği (USART) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümüne ithafen 'Parola Ayşe Sergiye Katıl' temalı uluslararası online resim sergisi düzenlendi.

Online düzenlenen sergiye 53 ülkeden 213 sanatçı katıldı. Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan USART Başkanı Ressam Hülya Gülmez, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri Ada'dan çıkarmak ve Yunanistan'a bağlamak için yapmış olduğu zulme kayıtsız kalmayan Türkiye'nin, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini hatırlattı.

14 Ağustos'ta 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığını ve 16 Ağustos'ta ateşkes ilan edilerek barışın sağlandığını kaydeden Gülmez, "Biz de USART olarak barıştan yana olan güzel ülkemin ve KKTC'nin yanında uluslararası 53 farklı ülkeden 213 sanatçımız ile 10. etkinliğimizde online resim sergimizde buluşarak desteklerimizi sunmak istedik" dedi.