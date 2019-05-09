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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobille tutarak paten yapan gençler korkuttu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille tutarak paten yapan gençler korkuttu.


Tarsus'un en işlek caddelerinde olan Atatürk Caddesinde akan trafiğe aldırmadan otomobilin sağına ve soluna tutunan 2 genç, hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatını tehlikeye soktular.


Seyir halinde giden otomobille tutunarak paten yapan gençleri bir başka sürücüde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Otomobille bir süre paten yapan gençler, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında seyrin keyfini çıkardılar

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