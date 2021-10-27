Pazar atıkları komposta dönecek

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan kompost üretimi çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayında başlatılan ve Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra gönüllü vatandaşların da büyük destek verdiği proje için gruplar kurularak, semt pazarlarında her akşam sebze meyve atıkları toplanıyor.

Mezitli'de kompost üretim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında belediye çalışanları ve gönüllüler, ilçede kurulan pazarların ardından kalan sebze ve meyve atıklarını topluyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, aralarında profesör, doktor, iş insanı, öğretmen, memur gibi farklı meslek gruplarından insanların yer aldığı gönüllülerle birlikte kompost yapılması amacıyla atık topladı. Şarkılar söyleyerek pazar kalıntılarını bir araya getiren gönüllüler, çöpe gidecek olan onlarca kilo atığın değerlenmesini sağladı. Pazarın sona ermesiyle birlikte ellerine tırmık ve poşetleri alan gönüllülerin atık toplamasına destek olan Başkan Tarhan, kompost üretiminin seferberliğe dönüşmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

"İlk çalışmamızdan ürettiğimiz kompostlar dönüşümünü tamamlamak üzere"

Toprağı onarmak amacıyla daha önce Mardin ve Diyarbakır'da kurdukları sistemle başarı kazanan sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, Eda Çetinkaya Dalgıç ve Sozdan Demir'in Mezitli'ye gelerek belediye personeli ve gönüllülere uygulamalı seminer verdiğini hatırlatan Başkan Tarhan, “İlk çalışmamızdan ürettiğimiz kompostlar dönüşümünü tamamlamak üzere. Bunları çiftçilerimize önümüzdeki günlerde dağıtacağız. Biz bunun yanında başka bir mutluluğu daha yaşıyoruz. Kompost üretimimiz adeta seferberliğe dönüşerek dev bir proje oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yanı sıra gönüllümüz Ali Düdükçü'nün idaresinde pazarlarda görev yapacak gönüllülerin haftalık çalışma çizelgesi yayınlanıyor. Atıklar tespit ediliyor. Proje herkese tek tek anlatılıyor. Daha çok sayıda gönüllünün desteği alınmaya çalışılıyor. Ben de aralarında profesör, doktor, öğretmen, kimyager gibi meslek gruplarından bir araya gelen insanlarımızın sebze meyve atığı toplamasına destek vermek amacıyla semt pazarına geldim. Çok özel akşamlardan birisini yaşadım” dedi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve verim düşüklüğü tehlikesinin önüne geçebilmek amacıyla, Mezitli gönüllüleri ile birlikte üreticiler için kompost üretimine başladıklarını söyleyen Tarhan, “Son yıllarda art arda gelen felaketlerin oluşturduğu sorunlar karşısında Mezitli Belediyesi olarak, üreticinin yanında olmaya devam ediyoruz. Üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç, gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Yine Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Gelişen teknolojiyle birlikte tarımsal verimin artırılması adına Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızın gönüllü destekleriyle mikrobiyal gübre dağıtımını yaptık. Şimdi de Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile kompost üretimine başladık. Bundan sonra da tarımsal alanda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bize bu çalışmamızda destek olan gönüllülerimize, pazarcı esnafımıza ve işi sahiplenerek başarıya ulaşmasını sağlayan personelimize teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.