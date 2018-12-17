Pazarda cüzdan çaldığı iddia edilen kadın yakalandı

Mersin'de girdiği semt pazarında alışveriş yapan bir kadının çantasından cüzdan çaldığı iddia edilen F.G. isimli kadın, pazarcı esnafı tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'in Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan bir semt pazarında alışveriş yapan S.K. isimli bir kadın, önce çantasının kurcalandığını sonra da çantasından cüzdanının çalındığını fark etti. Bunun üzerine kadın, çevredeki esnaflardan yardım istedi. Durumu hemen fark eden esnaf, cüzdanı çaldığı iddia edilen F.G. isimli kadını yakalayarak, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çalınan cüzdan ve içindeki 450 TL'nin yol kenarına atılmış olarak bulunduğu belirtilirken, F.G.'nin benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.