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Pazardan sebze meyve çalan şüpheliler yakalandı

Mersin’in Mut ilçesinde pazarda tezgahtaki sebze, meyve ve çerezleri gece çalan 5 kişi yakalandı.

Mersin'in Mut ilçesinde pazarda tezgahtaki sebze, meyve ve çerezleri gece çalan 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede Kale Mahallesi'nde her hafta cuma günleri kurulan pazara perşembe akşamından gelerek sebze meyveleri tezgahlarına bırakan esnaflardan birinin tezgahına koyduğu sebze, meyve ve çerezleri gece çalındı. Sabah pazar yerine geldiğinde mallarının çalındığını gören esnaf şok oldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunarak, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, kamera kayıtlarından eşkalini belirlediği şüpheliler U.S. (22), E.Ç. (24), Y.S. (26), K.K. (20) ve A.Z'yi (19) düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahısların ikametinde yapılan aramada toplam 20 kilo ay çekirdeği, 5 kilo kabak çekirdeği, 10 kilo nohut, 5 kilo yer fıstığı, 20 kilo patates, 10 kilo elma, 10 kilo armut, 10 kilo havuç, 20 kilo muz ele geçirildi.

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