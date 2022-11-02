Pehlivan, "Ülkemizde yıllık ortalama 3 milyon ünite kan toplanıyor"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şu anda 134 ülkede Kızılay'ın var olduğunu belirterek, "Nerede bir afet, nerede mağduriyet varsa Kızılay, Türkiye Cumhuriyeti adına, devletimiz adına, milletimiz adına onların yanında olur. Ülkemizde yıllık ortalama 3 milyon ünite kan toplanıyor. Pandemi döneminde bu oranlar biraz düştü ama hızlı bir şekilde toparlanıyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı" dedi.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aliye Pozcu İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da katıldığı etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, "Kızılay 154 yaşında. 11 Haziran 1868 yılında, o zaman Osmanlı'da yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti olarak kurulmuş. Çok önemli faaliyetler, hizmetler yapmış. 1876 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla, cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1923'te Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla faaliyetine devam etmiş. 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti adını almıştır ve nihayet 1947 yılında Türkiye Kızılay Derneği adını almış, dernek statüsüyle, kamu yararına çalışan uluslararası niteliği olan bir yardım kuruluşu niteliği kazanmıştır. Temsil ettiği hilal, devletler hukuku açısından da kabul görmüştür. Özellikle savaş dönemlerinde tarafsızlığı temsil eder. Uluslararası geçerliliği olan dokunulmazlığı olan bir kuruluştur" diye konuştu.

"Ülkemizde yıllık ortalama 3 milyon ünite kan toplanıyor"

Şu anda 134 ülkede Kızılay'ın var olduğunu söyleyen Pehlivan, "Nerede bir afet, nerede mağduriyet varsa Kızılay, Türkiye Cumhuriyeti adına, devletimiz adına, milletimiz adına onların yanında olur. Ülkemizde yıllık ortalama 3 milyon ünite kan toplanıyor. Bunun 76 bin 500 kan ünitesi Mersin'de toplanıyor. Bu da günlük ortalama 300 ünite kana tekabül ediyor. Pandemi döneminde bu oranlar biraz düştü ama hızlı bir şekilde toparlanıyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Ben biliyorum ki kan verme süresi dolan kişiler Kızılay'ın önüne gelip adeta nöbet tutuyor, sırasını bekliyor. 'Benim sürem doldu, kan vermek istiyorum' diyorlar. Ben de naçizane gönüllü bir kan bağışçısıyım. Dijital kayıtlar başladığından itibaren 20 defa kan verdim, bugün de kan vereceğim ve 21 olacak" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın en az 15 kez kan verene bronz madalya verdiğini kaydeden Pehliva, "Bunu gururla, mutlulukla ifade ediyorum ki benim de bir bronz madalyam var. Ama hedefim gümüş madalya. Gümüş madalyadan sonra da nihayetinde 35 defa kan verince de altın madalyaya doğru inşallah devam ederiz. Kan verdiğinizden bir iki hafta sonra cep telefonunuza bir mesaj geliyor. O mesajda şu yazıyor. Verdiğiniz kan en az üç kişiye ulaştırılmıştır ve adınıza bir fidan dikilmiştir. Bu netice, insanı hem gururlandıran hem mutlu eden bir durum. Sağlığınız müsaitse en kolay yapabileceğiniz yardımlardan birisi Kızılay'a kan bağışında bulunmaktır. Tabii değişik kampanyaları da var. Maddi destek sağlamak isteyenler için hesap numaraları var, cep telefonundan gönderilen mesajlarla da destek olunabiliyor. Bu kadar önemli bir faaliyetler icra eden Kızılay'ımızı kutluyorum. Bu hafta vesilesiyle de çok güzel faaliyetler yapılacak. Hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem de Aliye Pozcu İlkokulumuza yaptıkları işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İdarecilerine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bugün bu etkinliğe ilgi gösteren kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aliye Pozcu İlkokulu bahçesinde bulunan Kızılay çadırında kan bağışında bulunuldu.