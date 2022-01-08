Pençe-1 operasyonunda 38 gözaltı

Mersin'de 550 polis, narkotik köpekleri ile helikopter ve drone desteği ile uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Pençe-1' isimli şafak operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahısların uyuşturucuyu Doğu illerinden Mersin'e getirip, burada sattıkları tespit edildi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 550 polisin katılımı ile 'Pençe-1' ismi verilen şafak operasyonu düzenlendi. Helikopter ve drone desteğiyle düzenlenen operasyonda 85 adreste arama yapılırken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, Hint keneviri, eroin, tabanca, pompalı tüfek ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyon sırasında özel hareket polisleri çevrede kuş uçurtmazken, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan operasyonu bizzat kendi yönetti.

Gözaltına alının şüpheliler emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların aranmasına devam ediliyor.