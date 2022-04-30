İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Mersin’de bir evin penceresindeki demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin'de bir evin penceresindeki demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki dairenin penceresinin demir korkuluğuna sıkışan kediyi gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, demir çubuk yardımıyla korkuluğu genişleterek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtulan kedi uzaklaşırken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.