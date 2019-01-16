Pette, Mersin'de minik hayranlarıyla buluştu

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, minik misafirlerini, 'Kerem Eser ile Pette Yollarda' isimli çocuk tiyatrosu oyunu ile buluşturdu. PTT'nin tarihini ve yaptığı çalışmaları eğlenceli bir dille aktaran oyunda, çocuklar hem eğlenceli hem keyifli zaman geçirdi.

Sunduğu keyifli ve kaliteli alışveriş deneyiminin yanı sıra çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinliklere de imza atan Forum Mersin, bu kez 'Kerem Eser ile Pette Yollarda' isimli çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yaptı. Keyifli gösteriye yoğun ilgi gösteren minikler, temel konusu arkadaşlık olan bir hikaye eşliğinde eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı yakaladı.

Çocukların tiyatroyla buluşmalarını ve güzel sanatlara ilgi duymalarını sağlamak, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu'nun ilk oyununda, PTT A.Ş.'nin sevimli karakteri Pette'nin yanında ekranlardan tanınan Kerem Eser de renkli bir hikaye eşliğinde rol aldı.