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Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı

Mersin’in Mut ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Obruk Peyniri", olgunlaşması ve lezzetini almasının ardından yaklaşık 5 ay sonra mağaradan çıkarılmaya başlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Obruk Peyniri", olgunlaşması ve lezzetini almasının ardından yaklaşık 5 ay sonra mağaradan çıkarılmaya başlandı.


Mut Kaymakamı Muammer Köken, düzenlenen etkinlikte, obruk peynirinin uzun yıllardır bölgede üretildiğini belirterek, "3 kilo ve 5 kilo derilerde işlenen peynirler yaklaşık 10 ton kapasiteli doğal obrukta oluşumu tamamlandı. Mut obruk peynirini tanıtmak amacıyla, üretim kalitesini yükseltmek, markalaşarak sektörde talep edilen bir ürün haline getirmek için ”Kızılova Obruk Peyniri” üretimine başlanmıştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu bu obruklar, ürünler için doğal soğutma sağladı. Şimdi ise bu mağaralardan obruk peynirleri çıkarılmaya başlandı” dedi.


İlçede yıllardır yapılan obruk peynirinin markalaşması için çalışan yöre halkının, üretimlerini artırabilmek için Hacıahmetli Mahallesindeki eski sağlık ocağının tesise dönüştürüldüğünü belirten Kaymakam Köken, markalaşma ve katma değer üretme anlamında önemli bir adım atıldığına dikkat çekti.


Kızılova Obruk Peyniri mağaralardan çıkarılırken düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muammer Köken'in yanısıra Belediye Başkanı Volkan Şeker, AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır'da katıldı.

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