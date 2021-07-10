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Piknik alanında düşen ağaç dalları, 2 araca zarar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde piknik yapan vatandaşların ve park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç dalları devrildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapan vatandaşların ve park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç dalları devrildi. Faciadan dönülen olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken 2 otomobil de hasar gördü.


Olay, dün saat 21.00 sıralarında Tarsus Berdan Barajı'ndaki piknik alanında meydana geldi. Aşırı sıcakların yaşandığı kentte serinlemek için piknik alanını dolduran vatandaşlar, iki okaliptüs ağacından kopan dalların devrilmesi ile büyük korku yaşadı. Dallar, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluşurken, çevredeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

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