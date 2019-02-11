PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye'de faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, örgüt faaliyetleri yürüten Davut Baghestani'nin yapılan takipler sonucunda Adana'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Baghestani ile beraberindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık eden şüphelinin öldüğüne dair haberler yapıldığı da tespit edildi. Araştırmalarda ayrıca, Irak'taki terör örgütü kamplarında terör örgütünün sözde bayrağı önünde örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, geçtiğimiz yıl Suriye'nin Rakka kentinde PYD/YPG'nin uzantısı olan Suriye Gelecek Partisi'nin kuruluşunda yer aldığı, kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, örgüt elebaşısının fotoğrafının önünde örgütü övücü nitelikte yaptığı konuşmaların video paylaşımlarının olduğu tespit edilen ve İsrail-Kürt Enstitüsü'nün Başkanı olan şüphelinin, İsrail'de yayımladığı dergilerde de terör örgütü propagandası yaptığı ortaya çıktı.

Bugün jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Baghestani çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.