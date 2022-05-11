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Polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Eğitim Merkezi’ndeki polis adaylarına, kişisel gelişim uzmanı ve eğitmen Güray Gökal tarafından kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi verildi.

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Eğitim Merkezi'ndeki polis adaylarına, kişisel gelişim uzmanı ve eğitmen Güray Gökal tarafından kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi verildi.


Farklı konu başlıklarından oluşan eğitim programında başta temel iletişim becerileri, beyin kabiliyeti, beden dili, mikro ifadeler, düşünce okuma teknikleri, öfke kontrolü, etkili konuşma ve hitabet sanatı, ikna teknikleri konularında polis adaylarına farkındalık artırmaya yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğünde uzun bir süre kişisel gelişim ve farkındalık seminerleri çerçevesinde eğitimler verdiğini kaydeden Güray Gökal, Polis Eğitim Merkezindeki polis adaylarıyla da verimli ve keyifli geçen bir eğitim süreci yaşadıklarını söyledi.

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