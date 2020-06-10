İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı

Mersin’de yeni normalleşme sürecinde parklara ve sahillere giden vatandaşlar, polis ekiplerince sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Mersin'de yeni normalleşme sürecinde parklara ve sahillere giden vatandaşlar, polis ekiplerince sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme sürecinde il merkezinde bulunan park ve bahçeler ile sahil bandında vatandaşlara yönelik, korona virüs salgını ile mücadelede sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.