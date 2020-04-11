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Polis memurunun kaplumbağa duyarlılığı

Mersin’in Erdemli ilçesinde devriye gezen polis, sokağa çıkma yasağı kontrolleri esnasında yolda gördüğü kaplumbağayı yol kenara aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye gezen polis, sokağa çıkma yasağı kontrolleri esnasında yolda gördüğü kaplumbağayı yol kenara aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. İlçede çekilen bir başka görüntüde de kedi ile yılan kozlarını paylaştı.


Mersin'de, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı esnasında çekildiği öğrenilen görüntüde devriye gezen polis, yol ortasında bir kaplumbağanın olduğunu gördü. Ekip aracını durdurup inen polis memuru kaplumbağayı alıp yol kenarında uygun bir yere bıraktı. Ekip otosundaki başka bir polis memuru tarafından o anlar cep telefonuyla kaydedildi. İç ısıtan görüntü sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler 'eviyle gezen kaplumbağaya ceza yok' esprisiyle gülümserken, polis memurunun duyarlı davranışı büyük takdir topladı.



Kedi ile yılanın düellosu


İlçe sokaklarında çekilen bir başka görüntüde ise kedi ile yılan karşı karşıya geldi. Kozların paylaştığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntüde kedi pençeleriyle yılana müdahale ederken, yılan ise hamleleriyle kediye karşılık verdi.

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