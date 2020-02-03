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Polis, öğrencileri çikolatayla karşıladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2. eğitim yılının başlaması nedeniyle, polisler öğrencileri çikolatalarla karşıladı.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polisler, 2. Yarı yılın başlaması nedeniyle Kaleburcu İlkokulu, Aliefendi İlk ve Ortaokulu, 27 Aralık İlkokulunu ziyaret etti.


455 öğrenciyi okul girişlerinde çikolatayla karşılayan polisler, öğrencilere kısa bilgilendirmeler yaptılar.


Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk olması durumunda kendileriyle irtibat geçmesini isteyen polisler, yeni dönem için iyi dilek temennisinde bulundular.

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