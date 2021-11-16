Polis, okul servis şoförlerine ve rehber personeline eğitim verdi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Yenişehir Şevket Pozcu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda eğitim düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Garanlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, okul servis şoförlerine ve rehber personeli bilgilendirildi.

Eğitimde, servis şoförü ve rehber personelde aranan şartlar, okul servis araçlarında bulunması gereken ayrım işaretleri, şoförlerin nitelikleri ile sorumlulukları, rehber personelin sorumlulukları, öğrenci ile iletişim, taşımacılık yükümlülükleri, güvenli sürüş için gereken şartlar, sürücünün davranışını etkileyen faktörler, hızın görüş açısına etkileri, emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, trafikte saygı, yaya önceliği ve diğer trafik konularında bilgilendirme yapıldı.