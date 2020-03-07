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Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polisler, tarlada çalışan kadınlara karanfil vererek, Kadınlar Gününü kutladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisler, tarlada çalışan kadınlara karanfil vererek, Kadınlar Gününü kutladı.


İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir talimatları doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal, Emniyet Amiri Kamuran Durak, toplum destekli polislerle ile birlikte ilk olarak kırsal bölgede tarlada çalışan kadınları, daha sonra Şahin Mahallesi'nde bulunan kadınların Kadınlar Günlerini kutlayarak karanfil verdiler.


Özellikle tarlada polisleri karşılarından gören tarım işçisi kadınlar kısa bir süreliğine şaşkınlık yaşadı.


Polislere teşekkür eden tarım işçisi kadınlar, kendilerinin bile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unuttuklarını, polislerin kendilerini hatırlamalarından dolayı çok mutlu olduklarını, bu günü unutamayacaklarını belirttiler.


Tarladaki kadınlara karanfil dağıtan polisler, daha sonra Şahin Mahallesi'nde sokak sokak gezerek, kadınların kadınlar gününü kutladılar.

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