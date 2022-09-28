Polisevi saldırısıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı

Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 22 kişi gözaltına alındı.

Önceki gece merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. 48 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerle bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

26 Eylül saat 22.45 sıralarında Tece Polisevine terör saldırısı düzenleyen 2 kadın terörist, polisle çatıştıktan sonra sırt çantalarındaki patlayıcıları infilak ettirip parçalanarak ölmüşlerdi.