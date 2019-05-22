Polisevinde şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi

Polisevindeki iftar programına, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Hasan Basri Uçar, Sahil Güvenlik Komutanı Oğuz Bavbek, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mustafa Kahveci ile Mersin POMEM Müdürü Zafer Ağırkaya ve protokol üyeleri katıldı.

İftar programında konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'de 3. kez şehit ve gazi aileleri ile iftar programında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Başı rahmet, ortası mağrifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının hepimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anarken, gazi ve şehit yakınlarımıza sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve diğer protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet ettiler.