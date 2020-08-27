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Polislerden korona virüs uyarısı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı vatandaşları bilgilendiriyor.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il merkezindeki mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendiren ekipler, hastalıktan korunma, dikkat edilmesi gerekenler, temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir yandan sözlü olarak vatandaşları bilgilendiren ekipler, bir yandan da broşürler dağıtıyor.

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