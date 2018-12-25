Polisten kaçan otomobilden 4 kilo uyuşturucu çıktı

Mersin’in Anamur ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir otomobilde 4 kilo esrar bulundu.
Mersin'in Anamur ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir otomobilde 4 kilo esrar bulundu.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki Narkotim ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen 33 LL 985 plakalı otomobili takibe aldı. Polislerin takibi sırasında sürücü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Otomobil, kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Sürücü R.F.'nin (35) gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.