Polonya Heyetinden Başkan Seçer'e ziyaret

Polonya'nın Leszno Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan bir heyet ‘Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı Projesi' kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, Polonya'daki uygulama örneklerinin Mersin'de de uygulanabilirliği üzerinde duruldu.

Ziyarette, konuklarıyla çevre sorunları üzerine sohbet eden Başkan Seçer, “Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir hibe anlaşması var ve biz de bunu Polonya ile yapıyoruz. Mecliste de şu anda daha önceki sayın başkanın yetkili olduğu bölümler yeni başkan olarak bana devredildi. Bu anlaşma kapsamında imza yetkisiyle beraber görüşmeleri biz yapacağız” dedi.

Türkiye'de önemli çevre sorunları olduğunu ifade eden Seçer, “Bizim de önemli çevre sorunlarımız var. Avrupa Birliği müktesebatı tabi ki bizim çevre ile ilgili mevzuatımızın çok daha ötesinde. Bunun farkındayız. Bizde de bu müktesebata uyum çerçevesinde hem yasal düzenlemeler hem de uygulamaları hayata geçireceğiz. Bize de fayda sağlayacağını düşündüğüm bir iş birliği. Özellikle atık yönetimi, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması konularında fayda sağlayacak” diye konuştu.

Polonya Heyeti ise ‘Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı Projesi'ni Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirmekten memnuniyet duyacaklarını belirterek, her ülkede çevre konusunda sorunlar bulunduğunu, amaçlarının bu sorunları en aza indirgemek olduğunu söylediler.

‘Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı Projesi'

Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı Projesi ile AB'ye katılım sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Politikasının yerel düzeyde idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ve AB Çevre Politikasının yerel düzeyde uygulanmasının güçlendirilmesi hedeflenirken, Mersin ile Polonya'nın Leszno kenti arasında sürdürülebilir bir şehir eşleştirme ortaklığının kurulması amaçlanıyor.