Polonyalı belediyeciler, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisini gezdi

Polonya'nın Leszno Belediyesi'nden bir heyet, ‘Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı Projesi' kapsamında Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisini gezdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Polonya'nın Leszno Belediyesi ortak çalışmasıyla Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı ile Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı programı başlatıldı.

Projenin Türkiye ayağında Leszno Belediyesi'nden Mersin'e gelen heyet, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğünce sürdürülen çevresel iş ve işlemleri inceledi. Heyete, MESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından karbon, azot ve fosfor giderimi sağlayan, arıtma çamurundan enerji üreten Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi gezdirilerek, başta atıksu arıtımı, enerji üretimi, çamur bertarafı ve solar kurutma üniteleri olmak üzere tesisin üniteleri ve prosesleri hakkında bilgiler verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ personelinden oluşan ekip de geçtiğimiz aylarda Leszno Belediyesi'ni ziyaret ederek, belediyedeki çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantılarına katılmış, çevre politikalarının anlaşılması ve eşleştirme için görüş alışverişinde bulunmuştu.

Ocak ayında, AB'ye katılım sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Politikasının yerel düzeyde idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla AB Çevre Politikasının yerel düzeyde uygulanmasını güçlendirerek Mersin ile Leszno arasında sürdürülebilir bir şehir eşleştirme ortaklığı kurulmuştu.