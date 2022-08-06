Pro Beach Tour Mersin etabı Kızkalesi'nde başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliği ile düzenlenen 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı' Kızkalesi sahilinde başladı.

Türkiye'nin yanı sıra KKTC ve Ukrayna'dan da sporcuların katıldığı turnuvada, 17 erkek 12 kadın takımı kıyasıya mücadele ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, bu organizasyonun öncelikle Mersin'in tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kızkalesi'nin Mersin için önemli bir turizm merkezi olduğunu ve Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin etabındaki amacın, her şeyden önce Mersin'i tanıtmak olduğunu söyleyen Gökbel, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri dairemizin, Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortak düzenlediği bu etkinlikte Mersin'i ve özellikle turizm merkezi olan Kızkalesi'ni tanıtmak birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz ise Mersin'de sportif etkinliklerin yoğun bir şekilde gerçekleşmesi. Takvimimize baktığımız zaman, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı programında, çok önemli ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri görülüyor. Bu turnuva bittikten sonra, Eylül ayı içerisinde 5 ayrı kategoride gerçekleşecek ve en uzunu 55 kilometre olan Kilikya Ultra Maratonu var. Onun hemen arkasından Ekim ayında, 14.'sünü yapacağımız Tarsus Yarı Maratonu var. Son olarak da, 2023 Nisan ayında yapacağımız 5. Mersin Tam Maratonu var. Bu şu demek Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde, Mersin'i bir spor kenti yapma noktasında ve Mersin'i spor etkinlikleri ile tanıtmak noktasında çok ciddi projelerimiz var. Bu proje de bunlardan biri” diye konuştu.

“Tatilcilere de güzel bir etkinlik”

Pro Beach Tour Mersin etabı için, TVF yetkilileri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın oldukça koordineli bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Gökbel, “Bu turnuvaya, ülkemizin sporcularının yanı sıra, Ukrayna ve KKTC'nin takımları da katıldılar. Geniş katılımlı bir turnuva oldu. Tatilcilere de gerekli duyuruları yaptık. Mersin'den ve civar ilçelerden buraya hafta sonu gelecek tatilcilere de, güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Pro Beach Tour Mersin etabının uluslararası katılıma açık Türkiye serisi etabı olduğunu belirten TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ise “Mersin etabı olarak şu an, Türkiye'nin en yoğun katılımlı etabını Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Önceden yeterli bir zaman aralığının bırakılmış olması ve sporcuların önceki organizasyonlardan Mersin'i tanıyor olmaları önemli ve büyük bir etken. KKTC'den ve Ukrayna'dan katılımcılar var. Daha yoğun bir katılım da olabilirdi, ama pandemi nedeni ile olmadı. Fakat önümüzdeki seneler, uluslararası organizasyonları inşallah buraya getireceğiz” şeklinde konuştu.

Bu tür organizasyonların Kızkalesi'nde yapılmasından son derece memnun olduklarını söyleyen Kızkalesi esnaflarından Gökhan Çakır, “Kızkalesi'ni tanıtan, gelişmesini sağlayan bir organizasyon. Beldemizin ve mahallemizin isminin bu tür bir organizasyonda duyurulması, bizim için çok önemli bir şey. Bu, burada yapılan 2. büyük organizasyon. Daha öncesinde düzenlenen konserler olsun, bu tür turnuvalar olsun Kızkalesi'nin isminin duyurulması adına çok önemli organizasyonlar” dedi.

Pro Beach Tour Mersin etabı, 7 Ağustos 2022 Pazar günü oynanacak final maçlarının ardından sona erecek.