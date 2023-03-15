Prof. Dr. Uğuz “Deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar”

Mersin'de 'Depremin Görünmeyen Yüzü' konulu sunumda konuşan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Uğuz, "Zihinlerde olup biten duygular, düşünceler, algılar, yorumlar ve endişelerden dolayı deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar" dedi.

Mersin Alzheimer Derneği tarafından Tarsus'ta 'Depremin Görünmeyen Yüzü' konusu ele alındı. Depremin insan üzerindeki olumsuzları anlatan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Uğuz, sunumunda pandeminin ayırdığını birleştiren felaket deprem ile birlikte değişen yaşam hikayelerinden bahsederek afetin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değindi.

Depremin olumsuz etkilerinden birinin yaşadığı güvenli alanın tahrip olması ve bu nedenle temel güven duygusunun sarsılması olduğunu belirten Uğuz, sosyal medyanın zararlarına da dikkat çekti.

Psikolojik telkin ve önerilerde bulunan Uğuz," Zihinlerde olup biten duygular, düşünceler, algılar, yorumlar ve endişelerden dolayı deprem değil, zihnimiz bizi yıkmaya başlar"diye konuştu.

'Ağustos Böceği ve Karınca'nın insanlığa sunduğu mesajdan bahseden Uğuz, yardımlaşmanın önemine değinip, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.