Prof. Dr. Yaşar: "Gelecek bilim ve teknolojide"

Dr. Erol Yaşar, uluslararasılaşma açısından birçok üniversiteyle iş birliği ve ortak projeler yürütüldüğünü belirterek, geleceğin bilim, araştırma ve teknolojide olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi, uluslararası akademik işbirliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamında Fransa'nın La Rochelle şehrindeki La Rochelle Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

La Rochelle Üniversitesi'ndeki Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Kıyı Çevre Günleri Konferansı kapsamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, La Rochelle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jean-Marc Ogier, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eric Monteiro, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erol Yaşar, MEÜ İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Selma Erat, Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Bünyamin Demir ve La Rochelle Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Stéphane Aymard katıldı.

Ogier, Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Kıyı Çevre Günleri Konferansı'nda, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporundaki, iklim bozulmalarından kaynaklanan kıyı bölgeleri için risklere değinerek, kıyı bölgelerinden Avrupa üniversitelerinin özellikle bu zorluklarla ilgilendiğini ve eğitim, mesleki eğitim, araştırma ve yenilik alanındaki işbirliklerini güçlendirebileceğini belirtti. “Öğrencilerimiz için profesyonel dünyanın keşfedilmesini teşvik etmek ve araştırmacılarımız için deneyimler yapmak La Rochelle Üniversitesi için temel önceliklerdir” diyen Ogier, işbirliğinin gelişimine doğrudan katkıda bulunan projeleri uygulayarak bu vazgeçilmez yönelimi derinleştirmek istediklerini paylaştı ve Mersin Üniversitesi'nin işbirliği davetlerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar ise uluslararasılaşma açısından birçok üniversiteyle iş birliği ve ortak projeler yürütüldüğünü ifade ederek, geleceğin bilim, araştırma ve teknolojide olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) bünyesinde ileri analiz cihazlarının yer aldığı laboratuvarları ile bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmaya yönelik her türlü multi-disipliner araştırma, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarının, konularında uzman personeller ile yürütüldüğünü belirten Yaşar, Mersin Üniversitesi olarak La Rochelle

Üniversitesi ile ortak işbirliklerine yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Tören, konuşmaların ardından iki üniversite arasında protokolün imzalanmasıyla son buldu.