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Proje Geliştirme Komisyonu, ilk eğitimi öğretim elemanlarına verdi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Proje Geliştirme Komisyonu kuruldu.

Komisyonun çalışmaları, öncelikle öğretim elemanlarına yönelik eğitimlerle başladı.


MEÜ'den yapılan açıklamayla göre, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde; ulusal ve uluslararası sosyal proje çağrılarına daha fazla proje önerisiyle katılmak, yenilikçi yaklaşımları takip edebilmek ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek adına Proje Geliştirme Komisyonu kuruldu. Komisyonun çalışmaları, öncelikle öğretim elemanlarına yönelik eğitimlerle başladı.


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleşen ve iki gün süren eğitim kapsamında; Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Elmas Tanla Ağça Hatungil, MEÜ öğretim elemanlarına "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” verdi.


Hatungil, eğitimde proje döngüsü içerisinde “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”nın, fikirlerin analizi ve planlama aşamasına geçilmesinde çok pratik bir yöntem olduğunu ve eğitim sonrasında öğretim elemanlarının proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için katkıda bulunacağını ifade etti.

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